Nadal vence a Zverev y logra los cuartos de final

Nadal no tuvo compasión / EFE

Tenis

Jueves 20| 8:26 pm





Mucho más entonado y olvidando el primer partido contra el británico Kyle Edmund, el español Rafael Nadal derrotó al alemán Alexander Zverev en su 20 cumpleaños, por 6-1 y 6-1, para situarse en los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo y lograr la victoria número 60 en este torneo.



Ante un rival que apunta a dominar en el futuro el circuito, Nadal se impuso en tan solo una hora y ocho minutos. El nueve veces campeón en el Principado se enfrentará ahora contra el ganador del duelo entre el argentino Diego Schwartzman y el alemán Jan-Lennard Struff.



En el tercer enfrentamiento contra Zverev, después de salvar una bola de partido en Indian Wells el año pasado, y ganar en cinco sets en el Abierto de Australia en enero, Nadal no se complicó la vida.



Optó primero por desplazar al gigante alemán alrededor de la pista y a apuntillar después con certeras dejadas que el español remataba de volea luego en la red. El resultado, dos roturas en el cuarto y sexto juego, y set para el español en 28 minutos.



La racha de Nadal continuó, y el de Manacor ganó hasta nueve juegos consecutivos (1-1 primer set hasta el 4-1 del segundo). Sus aciertos se unían a los errores del germano que cuando cedió su saque en el tercer juego del segundo parcial explotó y rompió su raqueta.



La derecha de Zverev no entraba, su saque no hacía todo el daño que él necesitaba y el alemán cedió su servicio en siete ocasiones en total, mientras que jamás pudo romper el del español, ni siquiera acercarse a la bola de rotura. Nadal, que empezó con doble falta el partido, lo ganó con la primera de Zverev, desquiciado ya.

Fuente: EFE.