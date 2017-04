Steve Johnson se corona en Houston al vencer a Thomaz Bellucci

Tenis

Domingo 16| 7:12 pm





Johnson, de 27 años y cuarto cabeza de serie del torneo, acabó con calambres en la pierna izquierda el partido jugado en la pista de arcilla del River Oaks Country Club durante dos horas 25 minutos de duración.



El de este domingo es el segundo título como profesional y el primero en territorio estadounidense. El primero fue en junio pasado sobre pista de hierba en Nottingham a expensas del uruguayo Pablo Cuevas.



El flamante campeón obtuvo un premio de 95.495 dólares y 250 puntos para la clasificación de la ATP.



Contra Bellucci, octavo favorito en Houston, ya suma dos triunfos en igual número de enfrentamientos.



El primer 'break' de la final llegó hoy en el décimo juego, que cayó a favor del local.



Sin embargo, como ha había hecho Bellucci en los cuatro partidos anteriores, todos disputados también ante estadounidenses, se recuperó y aseguró su saque para hacerle el primer rotura de servicio a Johnson en el noveno para el parcial de 5-4 y lo ganó con el suyo.



Todo estaba de nuevo para comenzar, y Bellucci en control al romperle de nuevo el saque a Johnson en el primer juego, sin que el tenista estadounidense pudiese con el tenis más sólido en todas las facetas del juego del tenista brasileño, que sin embargo no supo aprovechar dos nuevos oportunidades de break.



Johnson si la aprovechó en el octavo para poner el empate a 4-4 y cuando el partido estaba en el undécimo juego el estadounidense comenzó a sentir los calambres en la pierna izquierda, pero Bellucci no lo aprovechó y permitió que mantuviese su saque para el 6-5.



Bellucci ganó fácil el duodécimo, con Johnson si demasiada movilidad en la pista, pero todo cambió en el desempate cuando hizo su mejor tenis y sorprendió al tenista brasileño para el parcial de 6-3 que fue insuperable por el jugador brasileño de 29 años, que aunque salvó dos pelotas de partido, al final no puedo con la tercera y se quedó sin un título.



"Tuve todas las oportunidades para haber conseguido el título, pero al final, en el desempate, cometí muchos errores no forzados que me costaron la derrota", declaró Bellucci a Efe.



"Me voy contento del torneo, pero pienso que debía haber conseguido el título", añadió.



Bellucci obtuvo un premio de 50.295 dólares y 150 puntos para la clasificación de la ATP.



"La verdad que me sorprendió porque creo que se movió mejor que antes que sintiese los calambres, algo que no entiendo", señaló Bellucci, que dejó en 4-4 la marca en las ocho finales que ha disputado de la ATP, con los cuatro títulos, todos conseguidos en tierra batida.



Bellucci, clasificado en el puesto número 65 de la ATP, que hizo su debut en el torneo de Houston se convirtió en el primer en llegar a la final en su primera participación desde que lo consiguió el español Nicolás Almagro, en el 2013. EFE