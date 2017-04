Fernando Verdasco cayó eliminado en cuartos ante Steve Johnson

Tenis

El jugador madrileño de 33 años, número 31 del mundo, no estuvo nunca metido en el partido. Su primer saque no le entró y por ahí comenzaron todos sus problemas, que le afectaron en el apartado anímico sin que nunca tuviese capacidad de reacción.



Johnson fue el primero que se dio cuenta de las debilidades que mostró el jugador español y forzó sus golpes de revés para que cometiese errores no forzados, pero sobre todo aprovechó su segundo saque.



"No me ha salido nada bien", declaró a EFE Verdasco al concluir el partido. "Lo intenté todo, pero nada servía, es de esos días en los que por mucho que hagas al final te puede la frustración de los errores".



Con dos breaks que le hizo Johnson en la primera manga, en la segunda Verdasco estuvo más metido en el partido, pero de nuevo el break que sufrió en el tercer juego fue todo lo que necesitó el jugador estadounidense para asegurar la victoria.



"Busqué la manera de darle la vuelta al partido si al final podía ganar el segundo set, pero tampoco fue posible, al fallar en los momentos decisivos", señaló Verdasco. "Él jugó mejor que yo y por eso se llevo la victoria y no hay mucho más que decir".



El tenista español señaló que no había podido entrenar bien, pero que ahora pensaba volver a Europa, donde espera recuperar su mejor nivel en los próximos torneos que serán muy importantes para él de cara al resto de la temporada. EFE