Paire elimina a Robredo y llega a semifinales con Kohlscheriber y Coric

Tenis

Viernes 14| 8:09 pm





Paire, 39 del mundo y que aspira al segundo título de su carrera tras el que logró en Bastad el 2015, no dio opción a Robredo, campeón de esta competición en el 2013 y que mejoró en el segundo set aunque no lo suficiente para lograr una remontada que le llevara al triunfo (6-2 y 6-4).



El tenista galo se medirá en semifinales al alemán Kohlschreiber, tercer cabeza de serie, que necesitó tres sets para batir a su compatriota Jan Lennard Struff por 3-6, 7-5 y 6-3.



El torneo de Marraquech se quedó sin representación española. además de Robredo perdió en cuartos de final Albert Ramos, segundo favorito, que no pudo evitar la reacción del croata Borna Coric (4-6, 6-4 y 6-4). El joven balcánico, 79 del mundo y sin título alguno, aspira a regresar a la final que ya jugó el pasado año y que perdió contra el argentino Federico Delbonis.



Coric se medirá al checo Jiri Vesely, que eliminó al quinto cabeza de serie, el italiano Paolo Lorenzi, por 3-6, 6-3 y 7-6(5). EFE