Argentina, sin Schwartzman, comienza entrenamientos para recibir a Italia

Argentina iniciará la defensa del título obtenido en 2016 sin Juan Martín del Potro, número 38 de la clasificación de la ATP, ni Federico Delbonis (49), quienes decidieron no participar de la serie.



Tampoco estará Horacio Zeballos (72), que este domingo fue dado de baja y reemplazado por Carlos Berlocq (81) por una fuerte molestia en la parte posterior del isquiotibial izquierdo.



Schwartzman (53), que también sufre una molestia muscular, fue el único jugador del equipo argentino que no participó del entrenamiento.



Guido Pella (84) practicó hoy por la mañana mientras que Leonardo Mayer (147) y Berlocq lo hicieron por la tarde.



"El que juega de local tiene un poco más de presión porque toda la gente viene a verlo ganar. Obviamente hay que tratar de aislarse lo más posible y tratar de usar el público para tener más fuerza y tratar de sacar la serie adelante, que va a ser muy difícil", dijo.



"Tenemos jugadores para pelearle a Italia y vamos a hacer lo mejor. Sabemos que no está el mejor jugador (Del Potro) pero hemos podido resolver series de la mejor manera sin él. Esperamos poder hacerlo esta vez también", agregó.



Por su parte, el equipo italiano, compuesto por Paolo Lorenzi (43), Fabio Fognini (48), Andrea Seppi (89) y Simone Bolelli (459) se entrenó con normalidad bajo el intenso calor de Buenos Aires.



Argentina e Italia jugarán del viernes al domingo sobre tierra batida en el estadio de Parque Sarmiento, con capacidad para unos 7.000 espectadores. EFE