Cabal, el colombiano que desafió pronósticos médicos y ganó en Australia

Tenis

Domingo 29| 4:43 pm





Una grave lesión de rodilla cuando tenía 19 años por poco acaba con la carrera que comenzaba para el tenista colombiano Juan Sebastián Cabal quien, gracias a la persistencia, hoy está festejando su primer título de Grand Slam en la modalidad de dobles mixtos del Abierto de Australia.



Cabal disputaba en 2005 el Challenger de Morelo cuando su pierna se clavó en el campo de polvo de ladrillo de la cancha central, movimiento que según los médicos que lo atendieron le destrozó "la esquina posterolateral y le desinsertó el menisco lateral".



Como si fuera poco, también se rompió el ligamento cruzado anterior y el diagnóstico médico sugería que no volvería.



Tras la reconstrucción de la rodilla, y luego de seis meses de rehabilitación, el jugador debió esperar un año para volver a pisar una cancha. Dio buena respuesta, aunque con algunas consecuencias deportivas.



"Las lesiones que tuve en el pasado me llevaron a replantear mi futuro deportivo, y para alargar mi carrera, que fuera más productiva en todo sentido, decidí ser doblista, una modalidad que me abrió el camino que se me cerró en sencillos", manifestó en 2013.



Se centró en los dobles masculinos, en donde ha hecho un destaca carrera con su compañero Robert Farah con quien ha ganado varios títulos como el ATP 500 de Río de Janeiro y el ATP 250 de Winston Salem en 2014, así como el ATP 250 de São Paulo en 2015.



Cabal, nacido en la ciudad de Cali el 25 de abril de 1986, jugó la primera final de un Grand Slan en Roland Garros 2011 al lado del argentino Eduardo Schwank, así como un Masters 1.000 en Miami 2014 junto a Farah.



En los Juegos Panamericanos de 2011 conquistó con Farah la medalla de oro al derrotar en la final por 6-0 y 6-4 a los ecuatorianos Julio Campozano y Roberto Quiroz.



Pero fue en los dobles mixtos del Abierto de Australia donde el jugador de 30 años escribió hoy junto con la estadounidense Abigail Speers una importante historia al ganar el título.



La dupla se impuso a los segundos favoritos, el croata Ivan Dodig y la india Sania Mirza, por 6-2 y 6-4.



"Estoy muy contento de poder ganar este primer título de un Grand Slam en mi carrera, espero que no sea el último. La verdad estoy muy contento porque es el fruto de mucho entreno de muchas horas de cancha", afirmó.



El jugador agregó que este año "las cosas pintan muy bien, y espero que toda Colombia haya disfrutado esta alegría tan grande que les pude dar".



Cabal dijo a Efe que soñaba con un título como este.



"Lo soñaba, todo el mundo lo sueña, pero hay mucho del dicho al hecho, como se dice. Hoy estoy cumpliendo un sueño y espero poder darle muchas alegrías más a Colombia y a toda esta gente".



Para Colombia, este el segundo título, después de que en 1974 Iván Molina se coronara campeón haciendo pareja con Martina Navratilova en el torneo de dobles mixtos de Roland Garros.



Cabal ha llegado a estar número 18 en el ránking de dobles de la ATP y 184 en individual. EFE