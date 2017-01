Serena Williams recibió un regalo muy especial

Raúl Pérez / @enriul

Serena Williams se sumó en Melbourne al selecto club que convirtió en leyenda el número 23. La tenista superó al fin los 22 títulos de Grand Slam de Steffi Graf y lo festejó con un regalo del mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Dos pares de zapatillas, las míticas Air Jordan, con la cifra bordada en el talón. "Esto es tan increíble... wow", exclamó entusiasmada la vencedora. "Gracias, Michael. No puedo creer que esté agradeciendo esto a Michael Jordan. Él es todavía el más grande", remató.

Minutos después de derotar a su hermana Venus en la final (6-4, 6-4), aún en los vestuarios del Rod Laver Arena, Serena abrió una gran caja blanca. Dentro, unas zapatillas rojas y negras, distintivas de los Chicago Bulls y otras negras y rosas, el color preferido de la multicampeona. Además, una carta del propio Jordan que Williams no dudó en leer en voz alta.

"Ganar es duro, cuesta años de gran trabajo, dureza mental y el convencimiento de que odias la derrota", arrancaba el escrito. "Felicidades por tu major número 23. Será un privilegio seguir disfrutando con tu determinación sobre la pista. Tu amigo, Michael Jordan", finalizó Serena.

Con el triunfo en el Open de Australia, la tenista californiana, de 35 años, encuentra acomodo entre los mejores deportistas de la historia. Este 23 tiene además un valor simbólico, porque más allá de Jordan, coincide con las medallas olímpicas conquistadas por Michael Phelps o con el dorsal de LeBron James, el gran dominador del baloncesto actual.

Nike is releasing special Air Jordan Serena "23" grand slam shoes at the end of the month pic.twitter.com/qh7uboiXiH