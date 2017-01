Rafael Nadal triunfa y hace posible la final soñada

Manuel Vargas || @MA_Vargas7

Rafael Nadal no quiso dejar la invitación en el aire y ante Grigor Dimitrov selló su pase a la final del primer Grand Slam del año al vencer al búlgaro con parciales de 6-3, 5-7, 7-6, 6-7 y 6-4. Ahora se verá las caras con Roger Federer en el duelo final que todos querían ver en este Abierto de Australia.

Federer había lanzado el guante el día anterior y Nadal no dudo en recogerlo, pero no sin antes sufrir de lo lindo ante un Dimitrov que exprimió al español hasta lo último, alargando el duelo hasta las cuatro horas y 56 minutos.

El primer asalto se resolvió con facilidad para el español, que con un táctica muy bien pensada, de jugarle profundo al búlgaro, lo mantuvo a raya y limito muy bien al “Baby Federer”, evitando su gran revés a una mano y su golpe cortado tan similar al del suizo.

Un quiebre en el cuarto game y el primer set a la bolsa a favor del mallorquín. Sin embargo, fue un set engañoso que nada tuvo que ver con el partidazo que sucedió después.

El set de los cinco quiebres

Dimitrov tomó está vez la palabra y con su impetuoso saque, más una advertencia al juez por el tiempo que se tomaba Nadal en sus saques, lo que significó un warning para el español, sacó de balance a su rival. Sin concentración, Nadal empezó a sucumbir y el búlgaro obligándolo a jugar corto y con su derecha puso las cosas a su favor y logró el primer quiebre.

El set tuvo un renacer de Nadal. El de Manacor regresó al encuentro, aunque se dio un hecho curioso: ambos perdieron sus respectivos servicios por doble falta. En el noveno game otro quiebre de Nadal, y su posterior confirmación con el saque, emparejó las cosas. Cuando todo apuntaba a un tie-break de infarto, el búlgaro hizo gala de su saque y una vez más quebró para dejar el 5-7 en la pizarra.

Un tie-break para cada uno

Los siguientes dos sets fueron batallas campales, en el que ambos entendiendo sus tácticas comenzaron a depender de su saque, lo que llevó todo a sendos tie-break.

El primero fue para Rafa; que con mucha garra, tirando en muchas ocasiones de su experiencia y también con tiros que hicieron vibrar al público, pudo sacar el set con un 7-6 (7-5). El segundo lo consiguió el nacido en Haskovo en un cuarto set en el que ninguno logró quebrar los saques del contrario. Ya en el empate, Dimitrov siguió con la misma tónica y con dos errores de Nadal se llevó el set con 6-7 (4-7) muy claro.

Nadal recargado

Rafa Nadal regresó con todo en el último y definitorio quinto set complicándole las cosas a un Dimitrov que tuvo que hacer de todo para ganar el primer game, pero este fue un presagio de lo que se venía.

Nadal ya estaba en modo Nadal y en el octavo game hizo gala de ello al salvar dos pelotas de quiebre del búlgaro; y en el game siguiente fue capaz de seguir con ese ímpetu valeroso y quebrar el saque de Dimitrov para luego sacar y terminar con un duelo increíble, tanto por lo intenso como por lo duradero.

La cita ahora es el domingo, con un amigo al que no veía desde hace 965 días, o dos años y medio, en una final de Grand Slam. Nadal tiene la ventaja total de los duelos ante Federer, por 23 a 11, incluso en los torneos Grandes, en el que lo supera por 9-2; pero en pista dura sus duelos casi se emparejan con 9-7 a favor del balear.

Los dos vienen de sendos calvarios con las lesiones, ambos recuperados y demostrando que no estaban ni cerca de estar muertos. El español luce con la ventaja, pero todo se dirá en una cancha que espera ansiosa la redición de un duelo que era añorado por todos los que aman el tenis.

