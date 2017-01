Federer: "Dimitrov es sobre el papel más fácil. Con Rafa será épico"

Tenis

Jueves 26| 11:42 am





El suizo Roger Federer señaló tras acceder por sexta vez a la final del Abierto de Australia, que el búlgaro Grigor Dimitrov, es sobre el papel el rival más fácil, y que si es el español Rafael Nadal su rival el domingo, "será una batalla épica".

"Grigor puede ser similar a mí, pero él no soy yo", dijo Federer sobre el jugador búlgaro. "Tiene una personalidad diferente. Sobre el papel es más fácil porque nunca me ha ganado, pero eso no me da el título, porque ahora es un jugador diferente".

"Probablemente penséis que tengo algo más de oportunidades de vencer a Dimitrov que a Nadal. Pero a quien le importa. Al final lo que importa es ganar o no", prosiguió Federer.

"Estoy en la final, y lo sé. Se que tengo la oportunidad de ganar el domingo y estoy en una buena posición para hacerlo, independientemente de quien sea. Será especial, contra quien sea, porque uno irá por su primer Slam, y si no habrá una épica batalla con Rafa", aseguró el suizo.

Federer calificó a Nadal de "jugador increíble", con golpes que "nadie más tiene", y que es capaz "de regresar después de muchas lesiones" por lo que le profesa un profundo respeto.

El suizo recordó por ejemplo como perdió la final de Wimbledon 2008 contra el español por lo que había sucedido semanas antes en París. "El me aplastó antes en Roland Garros, yo había jugado muchos torneos sobre tierra, y me afectó en los dos primeros sets. Afortunadamente el tiempo ha pasado y la pista es más rápida aquí", señaló.

"Creo que es un jugador increíble. Tiene golpes que otros no tienen, y cuando uno tiene eso, eres único y especial. Además tiene la habilidad mental y física para mantener un súper gran nivel de juego durante años, horas y semanas. Lo ha demostrado una y otra vez", dijo.

"Ha regresado de lesiones. Parece fácil pero no lo es. Es increíble para el tenis y le tengo un montón de respeto en muchos niveles", aclaró Federer.

"Hice un montón de cosas bien en lo dos primeros sets que me permitieron ganar el partido más tarde", dijo sobre el encuentro contra Stan Wawrinka. "No serví muy bien hoy, pero en el quinto set me dije a mí mismo, hay que relajarse y dejar volar la raqueta. Tengo que recordar eso también en la final", comentó Federer./ EFE