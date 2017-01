Murray no entró en la convocatoria de Gran Bretaña para Copa Davis

Tenis

Andy Murray, número uno del mundo, no ha sido incluido en la lista de Gran Bretaña para la eliminatoria de Copa Davis del mes que viene frente a Canadá (3-5 de febrero).



El tenista escocés, que cayó contra pronóstico en cuarta ronda del Abierto de Australia ante Mischa Zverev, tuvo una segunda mitad de temporada 2016 muy cargada de partidos, en la que alcanzó el número uno del ránking ATP.



El seleccionador británico, Leon Smith, no lo ha incluido en la convocatoria, en la que sí están Kyle Edmund, Dan Evans, Jamie Murray y Dominic Inglot, aunque dejó abierta la puerta para que Andy compitiera en Ottawa.



"Hablaremos en los próximos días con Andy para ver qué tal se siente", dijo Smith a la cadena BBC Sport. "Ha sido una pieza fundamental en nuestro equipo, se lleva muy bien con los jugadores y los técnicos y adora representar a Gran Bretaña", añadió.



"Pero tiene que cuidarse; ha jugado muchísimos partidos de tenis, sobre todo en los últimos seis meses del pasado año. Y siempre llega un momento en el que uno tiene que tomarse un descanso", señaló.



"Hay mucha gente, ya sea Tomas Berdych, Kei Nishikori, Roger Federer o Stan Wawrinka, que tiene que mirar el calendario y decidir qué es lo mejor para ellos en el año", sostuvo Smith.



El menor de los hermanos Murray, que ha ganado 11 de los 12 puntos que ha disputado en la Copa Davis, lideró a Gran Bretaña en el triunfo de 2015, que supuso primera gran victoria en 79 años.



Por su parte, el equipo canadiense también podría tener un baja de peso para el duelo de primera ronda: Milos Raonic, quien sufrió una dolencia en el abductor en la derrota este miércoles en cuartos de final de Australia a manos de Rafael Nadal.



El número tres del mundo ha asegurado que su participación en la Copa Davis está "muy en el aire".



"Sabemos que enfrentarse a Canadá es un verdadero desafío. Nunca hay que perder la concentración, especialmente en Ottawa", explicó el seleccionador británico.



"Las primeras rondas no son nunca fáciles, y ésta es especialmente complicada, ya que el viaje desde a Australia a Canadá es largo y tedioso. El tenis británico sigue creciendo y estamos en un buen momento, con cada vez más jugadores en el ránking", concluyó.



El ganador de la eliminatoria entre Gran Bretaña y Canadá se enfrentará a Francia o Japón en los cuartos de final, entre el 7 y el 9 de abril.



El perdedor, por su parte, deberá jugar un play-off para mantenerse en el Grupo Mundial entre el 15 y el 17 de septiembre. EFE