Federer está imparable en Australia

Manuel Vargas | @MA_Vargas7

Roger Federer, 17 del ránking mundial, está demostrando en este Abierto de Australia que la edad no tiene nada que ver con la calidad. Sus ansias de ganar un nuevo Grand Slam siguen intactas y ahora su víctima fue Kei Nishikori, quien padeció al suizo en cinco sets y terminó cayendo por 6-7 (4), 6-4, 6-1, 4-6 y 6-3, en tres horas y 24 minutos.

En un encuentro de características heroicas el de Basilea estuvo imperial ante el japonés. Lejos quedan la lesión y los seis meses parados, porque este Federer va por todo y se metió por décimo tercera ocasión en los cuartos de final del torneo australiano.

Sus 24 aces, su 68% de eficacia con el primer servicio y sus 83 golpes ganadores son datos que justifican su victoria, pero no lo único. Lo más destacable fue ese sentimiento de dominio que irradió y que daba a entender que, pasara lo que pasara, él tendría la última palabra.

Duelo con tintes épicos

No todo comenzó bien para el suizo porque en el primer set, en los primeros cuatro puntos, no apareció. Nishikori aprovechó la “ausencia” de Federer para ganar los cuatro primeros puntos, pero luego el suizo hizo gala de toda su casta y reapareció a lo grande. Recuperándose de su falta de intensidad, Federer levantó un 4-0 y empujó las cosas hasta llevar el primer set a tie-break que terminaría llevándose el de Shimane por 6-7 (4).

Fue la prueba de que “Su majestad” ya estaba en el partido y lo reafirmó en los dos siguientes sets. Primero, en el segundo capítulo del duelo consiguió el quiebre en el séptimo game y de allí en adelante se afianzó en su saque para llevarse el set por 6-4. En el segundo fue un despliegue magnífico, en el que Federer atacó la derecha del nipón con sus golpes cortados, su potente revés de una mano y la volea de derecha para no darle oportunidades a Nishikori y dominar a placer con un 6-1 contundente.

Ambos sets fueron cruciales porque Federer fue una verdadera apisonadora. No solo levantó en lo anímico, sino que el que parecía tener 27 años era el suizo y no el japonés. Federer llegaba a todas las pelotas y cuando intercambiaban golpes no daba respiro a un Nishikori que todavía se debe estar preguntado qué fue lo que le pasó por encima.

Nishikori asomó en el cuarto set, queriendo demostrar que no es el quinto del mundo por casualidad. Con un quiebre en el quinto game se llevó el set por 6-4 para que todo se definiera en un decisivo quinto episodio.

Allí el gran Federer volvió y despachó con facilidad al nipón que, con problemas físicos, se estaba rindiendo ante el poderío de su oponente. Con una volea inapelable terminó un encuentro que sigue elevando a un nivel superior al suizo, que con 35 años no se rinde y quiere agregar otro grande a sus vitrinas, el número 18. Falta mucho aún y quedan muchos rivales fuertes, pero mientras Federer en la cancha seguirá hablando y el público en las gradas continuará disfrutando.