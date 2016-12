Federer reaparecerá en la Copa Hopman

El suizo Roger Federer confirmó a través de su perfil de Twitter que está "sano y preparado" para volver a competir el próximo mes de enero en la Copa Hopman, seis meses después de su derrota en las semifinales de Wimbledon.



Tras ese torneo, el ganador de 17 títulos de Grand Slam decidió interrumpir la temporada para recuperarse de la lesión que sufrió en la rodilla izquierda.



Roger Federer reconoció que durante ese periodo de inactividad echó de menos el calor de sus seguidores. El suizo, que cayó hasta el puesto número 16 del ránking de la ATP, ofrecerá a los aficionados la posibilidad de ver en directo el entrenamiento de este jueves en Dubai, a través de Twitter y Periscope. EFE

I know you haven’t heard much from me while I’ve been recovering. Thrilled to be returning to 🎾 in Jan @hopmancup. Feeling healthy & ready!