Rafael Nadal cree que inicio de 2017 será "no fácil"

"Últimamente he sufrido más que disfrutado"

El tenista español Rafael Nadal aseguró este lunes, durante la entrega de los Premios As del Deporte, que tendrá un comienzo de temporada "no fácil" después de superar una lesión que le obligó a perderse el final del pasado curso.

Junto a Marc López consiguió en la modalidad de dobles la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Los dos recibieron uno de los premios del rotativo y Nadal analizó sus sensaciones en aquel torneo y el futuro que tendrá que afrontar esta temporada.

"Últimamente he sufrido más que disfrutado. Estoy trabajando muchísimo para llegar bien a la temporada siguiente. Hago las cosas lo mejor que sé para empezar bien. Va a ser un comienzo de temporada no fácil porque llevo meses sin competir. Forzar en las olimpiadas me causó un edema en la mano. Pero llevo semanas entrenando a un buen nivel y físicamente me encuentro bien con ganas de empezar la temporada", comentó.

Además, dijo haber disfrutado durante las dos semanas que vivió en los Juegos Olímpicos y apuntó que es la competición deportiva más importante en la que nunca ha participado.

"Como unos Juegos, no hay nada. Compartir con el resto de compañeros esta competición es especial y único. Pekín y Río los disfruté al máximo. En dobles, conseguir una medalla junto a uno de mis mejores amigos es algo que es una alegría compartida y algo especial para mí. Muy feliz de compartirlo con alguien como Marc", comentó.

Por su parte, Marc López reconoció que sin Rafael Nadal, no habría podido ganar el oro olímpico: "Mi manera de jugar hace sufrir. Fue una final muy dura, jugaron muy bien los rivales y menos mal que tenía a Nadal al lado. Gracias a él pudimos ganar. Es un ejemplo como deportista y como persona. Es un ejemplo para toda la gente que juega al tenis. Todo lo que hace lo hace al máximo". EFE