Carlos Moyá se une al equipo técnico de Rafael Nadal

Redacción Meridiano || EFE

Carlos Moyá se ha unido al equipo técnico de Rafael Nadal, y compartirá la dirección del jugador de Manacor junto con Toni Nadal y Francis Roig.



"Es una gran alegría anunciaros que Carlos Moyá se incorpora a mi Equipo Técnico uniéndose a Toni Nadal y Francis Roig", ha señalado el jugador de Manacor en un comunicado.



"Para mi es una ilusión grande tener a alguien como Carlos que es, además de un gran amigo, una persona muy importante en mi carrera. Carlos estará a partir de ahora conmigo en los entrenamientos y en la competición. Por otra parte también se va a involucrar en el proyecto de la Rafa Nadal Academy by Movistar, trabajando junto con Toni (Nadal) y el resto de cuerpo técnico", ha añadido.



"Recibí la llamada de Toni Nadal mientras me encontraba compitiendo en la IPTL y, la verdad, me hizo mucha ilusión", ha señalado por su parte Carlos Moyá, que rompió recientemente su relación con el canadiense Milos Raonic.