Evalúan permitir el "coaching" en la ATP

Tenis

Viernes 16| 5:51 pm





Raúl Pérez / @enriul

El mundo del tenis sigue buscando herramientas para mejorar la calidad y la limpieza dentro del juego. Luego de que en 2006 se implementara de manera definitva el "ojo de halcón", para revisar jugadas cerradas dentro del juego, ahora se discute la posibilidad que los entrenadores puedan acercarse a sus pupilos en pleno duelo.

La mayoría de los tenistas, incluyendo a los más relevantes, están de acuerdo en que se regule el coaching algo que ya existe en el circuito femenino donde los entrenadores pueden bajar una vez por set bajo requerimiento de la jugadora al juez de silla.

Actualmente, si el juez ‘caza’ a un entrenador dando instrucciones desde el box, puede darle un warning al jugador, pudiendo luego acarrear la pérdida de un punto, un juego o incluso ser descalificado si se hace de forma reiterada.

Roger Federer, uno de los mejores tenistas de la historia, admitió que a él no le gustaba nada la idea de que los entrenadores bajen a pista a ayudar a los jugadores. “Si eso llega a ocurrir, espero que sea cuando yo me retire”, confesaba el suizo hace dos años. “No creo que sea justo, también porque no todos pueden permitirse un entrenador. Creo que está bien que puedas mirar a tu entrenador buscando apoyo, pero creo que el tenis debería seguir siendo ese deporte único donde no exista el coaching”.

La discusión está servida y pronto se espera una decisión definitiva por parte del ente rector del tenis internacional.

Con información de vanguardia.com.mx