Muguruza se está poniendo a tono en California para 2017

Tenis

Lunes 12| 7:45 am





La tenista hispanovenezolana Garbiñe Muguruza, ganadora de Roland Garros en 2016, está realizando la pretemporada por segundo año consecutivo en California con vistas al Abierto de Australia que se disputa en enero.



"California tiene un clima agradable y el sol nos acompaña siempre. Otra de las razones es la localización, a medio camino de Australia. Así cuando peguemos el salto hacia allá, a final de mes, el cambio horario no será tan fuerte. Y también ayuda que mi entrenador tiene su familia aquí, así que conoce gente para entrenar, tenemos todas las instalaciones a nuestra disposición", asegura Muguruza en su blog personal.



La española, actual número 7 del mundo, acabó la temporada de forma bastante irregular y espera volver a la senda del éxito en este 2017 que comienza en Australia, dónde ella pasará el Año Nuevo "como siempre".



"Es una de esas cosas que siempre me preguntan... Si no echo de menos perderme esas situaciones tan cotidianas para la mayoría. Pero lo cierto es que no lo veo así, me lo ponen como si me estoy perdiendo algo, al contrario, para mí es una gozada poder hacer lo que más me gusta, y eso es jugar al tenis", declaró la tenista.



El Open de Australia se disputa en Melbourne del 16 al 29 de enero./EFE