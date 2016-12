Nadal y Federer regresan en Australia

Tenis

Se dio a conocer el listado de ingresos para el Abierto de Australia, primer Grand slam de 2017, con algunas ratificaciones y otros regresos por lo menos llamativos

Por un lado, se confirma que Roger Federer y Rafael Nadal serán de la partida, luego de un 2016 plagado de problemas físicos para ambos.

Por otro, también está, haciendo uso de ranking protegido (25º), el alemán Tommy Haas.

El teutón se operó en abril último, luego de sufrir una rotura de ligamentos en el pie derecho, lesión que comenzó a molestarle en el Masters 1000 de Shanghai de 2015 y se agudizó unos días después en el ATP de Viena.

Mientras tanto, Federer había sido incluido en la exhibición IPTL después de conocerse la nómina original (que no contenía a ningún miembro del Big Four), en lo que marcaba su regreso a las canchas (así sea a nivel exhibición) desde Wimbledon. Pero finalmente el suizo no será de la partida, por lo que la vuelta se dará recién en la Copa Hopman (otro torneo exhibición), en la primera semana de 2017.

Nadal, tercer tenista en discordia, decidió cerrar el año antes de tiempo, dejando de lado, incluso el Masters de fin de año, del que ya estaba clasificado.

Entre los latinoamericanos, entraron en forma directa el uruguayo Pablo Cuevas (22º del ranking ATP), los argentinos Juan Martín del Potro, Federico Delbonis, Diego Schwartzman, Facundo Bagnis, Juan Mónaco, Horacio Zeballos, Guido Pella, Renzo Olivo y Carlos Berlocq, además del colombiano Santiago Giraldo y el brasileño Thomaz Bellucci.

