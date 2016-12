"Venezuela no es segura para la ITF"

Tenis

Martes 6| 11:17 am







Esta medida me cayó por sorpresa"

Marielis Airam Briceño || mbriceno@bloquedearmas.com

La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció recientemente su medida de restringir la organización de eventos de esta disciplina a nivel profesional y grado I en Venezuela debido a que consideran que no es un lugar seguro.

“Hasta donde he podido saber, las razones siguen siendo las mismas. La imagen, real y verdadera, diría yo, de nuestro país a nivel mundial es que somos de lo más peligroso que existe y que la seguridad de ningún visitante está garantizada”, apuntó vía e-mail Omar “Jimi” Cardona, árbitro internacional y ligado a la ITF.

El pasado mes de octubre en las instalaciones del hotel Lagunamar de Margarita se realizó el último torneo ITF, donde adolescentes de Estados Unidos, Ecuador, Colombia, México y Venezuela se disputaron el campeonato Junior de Porlamar.

“Esta medida me cayó por sorpresa, pues teníamos planeado jugar la primera ronda de la Copa Davis allá (en Margarita, contra Bahamas)”, dijo Yohny Romero, capitán del equipo venezolano.

Además las advertencias internacionales sobre la crisis económica y social que enfrenta el país contribuyen a la alerta de la ITF. “En las páginas de muchos consulados y embajadas, como me lo han dicho algunos jugadores aquí, hay una advertencia de no visitar Venezuela bajo ninguna circunstancia y eso lo sabe ITF también”, añadió Cardona, que se encuentra en República Dominicana en un torneo de Futures.

También explicó que “a pesar de los rígidos planes de seguridad enviados a ITF, por parte de la FVT, la respuesta ha sido la misma, el país no es seguro, no hay garantía y por ello no se autoriza la competencia de tenis en nuestro país. Me parece una posición algo extrema, aunque justificada, que no lo permitan pero ‘el miedo es libre’ y si hay razón para ello, aún más”, finalizó Cardona.