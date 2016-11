Nadal dice que del Potro sano es de "los mejores del mundo" y avisa de Zverev

Tenis

"El tema de Del Potro es de competir, de no estar lesionado", dijo Nadal a EFE en Madrid, en un acto en el que el jugador y la firma Tommy Hilfiger celebraron su segundo año de colaboración. "El nivel que tiene no hace falta que lo demuestre", añadió sobre el tenista de Tandil. "Todo el mundo sabe que si él está sano, es de los mejores del mundo, sin ninguna duda. Cuando ha estado sano unos meses consecutivos, ahí están los resultados", añadió.



"Ha hecho algo grande para Argentina", continuó Nadal sobre Juan Martín y el conjunto albiceleste, "un país de gran tradición tenística. Feliz por ellos, y lo siento por Croacia", dijo.



"No se lo que va a pasar, no se predecir el futuro. Todos los torneos son competidos y complicados", explicó sobre los cuatro grandes el próximo año. "Murray ha tenido un final de año espectacular pero supongo que los jugadores que no han ganado un Grand Slam aún, y son jóvenes, les gustará ganarlo en algún momento" dijo.



"Es una época de transición", reflexionó Nadal, "se unen dos generaciones buenas diría yo. La mía ha ganado muchísimo y ha conseguido cosas con cuatro jugadores en la misma época, de casi la misma edad, difícil de encontrar en la historia del deporte", comentó sobre Andy Murrray, Novak Djokovic, Roger Federer y él mismo. "Y después viene una generación de jóvenes de alto nivel que cada año van a ir a más, y lo lógico es que estén preparados para las cosas importantes".



"Cuando hablo de jóvenes hablo de chicos que tienen 19 y 20 años. En esta nueva generación hay que ver como evoluciona Kokkinakis (Thanasi), que ha tenido una lesión y no sabemos como lo hará cuando vuelva, pero es un candidato a estar arriba", apuntó sobre la nueva hornada.



"Kyrgios (Nick) ya está arriba, un jugador de un potencial increíble. Tiene que centrarse en lo suyo, no si quiere ganar un torneo grande, porque tiene potencial para hacerlo, pero si para ser un candidato a número uno del mundo", explicó sobre el jugador de Camberra que puede reaparecer este siete de noviembre, tras serle reducido el periodo de castigo de la ATP, tras aceptar un psicólogo deportivo o uno equivalente.



"A mi personalmente, con el que más me quedo es con Zverev un joven alemán que le veo completo en todas las facetas de juego que son importantes y con la ilusión de ser lo que creo que va a ser, uno de los grandes", dijo Nadal, que sobre sus objetivos la próxima temporada fue muy explicito: "Ser feliz jugar bien, y competir para ganar. Estos son mis objetivos. No hay otros que no sean estos y estoy trabajando para ello". EFE