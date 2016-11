Croacia está cerca de quedarse con la "Ensaladera"

Tenis

Sábado 26| 2:02 pm





El doble croata integrado por Marin Cilic e Ivan Dodig, se impuso al argentino formado por Juan Martín Del Potro y Leonardo Mayer, por 7-6 (2), 7-6 (4) y 6-3, ha situado Croacia con un favorable 2-1, lo que le deja a un solo punto de conseguir la ansiada "Ensaladera" de la Copa Davis.



Ahora, todo queda a expensas de cuanto acontezca este domingo, en la última jornada, donde se medirán Cilic contra Del Potro, para seguir Ivo Karlovic ante Federico Delbonis.



Tras el empate (1-1) con que terminó la primera jornada, estaba claro que el partido de dobles cobraba gran interés e importancia para uno y otro bando. No en vano, los respectivos capitanes decidieron sacar a sus números uno (Cilic, Del Potro), acompañados de su mejor jugador en el ránking de dobles (Dodig, Mayer).



El partido que, como era de esperar ante el tipo de pista en que se juega la final, en el Zagreb Arena, estuvo marcado por el saque. Tanto que únicamente se registraron tres roturas del servicio rival: dos favorables a Croacia (segundo y tercer set) y una para Argentina (segundo set).



La igualdad a base de saque no fue tanto por puntos de saque directos (6 para Croacia, 3 para Argentina), sino más bien por meter buenos primeros servicios que luego, ante una complicada devolución, permitieran machacar sobre la red. Y ahí, bien es verdad que dúo croata contó con mejores porcentajes de puntos ganados con el primer saque. Pero no es menos cierto que realizó más errores no forzados con la bola en juego.



La prueba del total equilibrio sobre la pista es que los dos primeros set tuvieron que resolverse en el definitivo decimotercer juego: en el primero, con relativa facilidad, tras ponerse el dúo croata con un claro 5 a 1, cerrando luego con el 7 a 2; en el segundo, más peleado, con empate 4-4, y tres puntos consecutivos después para los croatas.



Bien es cierto que para llegar al citado decimotercer juego del segundo set, Del Potro y Mayer tuvieron que contrarrestar en el octavo juego la rotura de saque que le había realizado Croacia en el tercero.



La tercera manga fue la más desnivelada. La pareja Del Potro-Mayer empezó a acusar el golpe moral de haber perdido las dos primeras.



Le bastó a la pareja croata romper el saque argentino en el sexto juego, lo que le daba un favorable 4-2, que después amplio al 5-2, para llevarse el partido, por 6-3, en la primera bola que dispuso para ello, y poner la eliminatoria con un 2-1 para Croacia que le deja muy cerca del título.



Ahora, Argentina se ve obligado a ganar los dos partidos individuales del domingo si no desea volverse de vacío, al igual que aconteció en las anteriores cuatro finales de la Copa Davis que disputó hasta Zagreb.



A tenor del ránking mundial, se antoja una empresa más que complicada. No en vano, de cumplirse lo previsto y no haber sustituciones, en cada uno de los enfrentamientos los croatas cuenta con un jugador mejor clasificado (Cilic es el sexto, Del Potro el trigésimo octavo; Karlovic el vigésimo, Delbonis cuadragésimo primero).



Pero Del Potro ha ganado a Cilic en ocho de las diez ocasiones en que se han enfrentado sobre el circuito; y Delbonis, pese a caer en tres de las cuatro veces en que se ha medido contra Karlovic, ha ganado al croata en el último duelo (Tokyo 2016). Y, aún, todo es posible./EFE