Del Potro: "Sabía que tenía que ser paciente"

El argentino Juan Martín del Potro se mostró muy contento haber podido ganar éste viernes en el segundo partido de la final de la Copa Davis al croata Ivo Karlovic y empatar así la serie de partidos contra Croacia.



"Festejé el haber puesto la serie uno a uno", declaró en rueda de prensa en el centro deportivo Arena Zagreb de la capital croata después del partido, reconociendo que el duelo fue duro.



Del Potro derrotó a la segunda raqueta croata, Ivo Karlovic, 6-4, 6-7, 6-3 y 7-5, empatando 1-1 la final de la Copa Davis.



Acercó de esta forma a su equipo a la primera ensaladera en la historia, lo que se decidirá el domingo.



"Sabía que tenía que ser paciente, estar calmado todo el tiempo, esperando esas chances para intentar quebrarle", explicó el medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Río y actualmente el número 38 en el ránking mundial.



Esta es la tercera participación de Del Potro en una final de la Copa Davis. En las dos anteriores, ambas contra España (2008 y 2011), el equipo argentino no logró el título.



Con anterioridad a primera raqueta croata, Marin Cilic, ganó a Federico Delbonis, para dar el primer punto a Croacia.



El capitán del equipo argentino, Daniel Orsanic, se manifestó contento con los partidos jugados este viernes.



"Hoy, tanto Fede como Juan Martín, hicieron muy buenos partidos. Fede no pudo ganar, pero creo que hizo un excelente partido", evaluó.



Ivo Karlovicse manifestó un poco decepcionado, pero también confiado en que el domingo jugará mejor. "Siento que no he jugado lo mejor que puedo. Voy a corregir algunas cosas y creo que el domingo estaré preparado al cien por cien", aseguró en rueda de prensa después del partido.



El capitán croata, Zeljko Krajan, opinó que "ni Cilic ni Karlovic jugaron los partidos de su vida", lo que, según dijo, "fue de esperar dada la gran presión", pero confió en que los días siguientes serán mejores. "Seguimos positivos. Seguimos en el papel de los favoritos", comentó.

EFE