Conchita Martínez renovada por un año al frente de los equipos españoles

La aragonesa Conchita Martínez seguirá al frente de los equipos españoles, masculinos y femeninos, de Copa Davis y Copa Federación durante el 2017 según ha hecho oficial hoy en Barcelona el presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz.



"Estoy muy agradecida a los jugadores, jugadoras y técnicos por su apoyo. Ellos son los que me han animado a seguir al frente de ambos equipos un año más", ha dicho.



Conchita Martínez, de 44 años, se hizo cargo de la capitanía de la Copa Federación en 2012 y hace dos años también del equipo de Copa Davis.



En cuanto a compatibilizar las capitanías de los dos equipos, Conchita Martínez ha dicho que trabajar no le cuesta. "El tenis es mi pasión e intento hacerlo lo mejor posible", ha dicho.



El acto ha tenido lugar en el Club de Tenis La Salut de Barcelona por un motivo especial para Conchita Martínez: "Este club fue el primero que me fichó cuando llegué a Barcelona y por este motivo he querido que este acto se celebrase aquí".

