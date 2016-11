Raonic acompaña a Djokovic a las semifinales

Tenis

Miguel Luengo

En la lucha entre los dos jugadores más jóvenes del torneo, Raonic, de 25 años, se abrió paso ante Thiem, de 23, a base de cañonazos con su servicio. Milos conectó un total de 11 saques directos en los 90 minutos de encuentro, algunos superando los 220 kilómetros por hora, y ganó el encuentro sin conceder ni una sola oportunidad de rotura.



Raonic alcanza por primera vez la semifinal del Masters, se convierte en el primer jugador de esta nacionalidad en conseguirlo y, de paso, sigue en la lucha por acabar el año como tercero del mundo, compitiendo con el japonés Kei Nishikori.



El excapitán de la selección inglesa David Beckham, asiduo aficionado a los torneos de tenis, presenció junto con su hijo Romeo el encuentro en uno de los palcos.



Apareció también el estadounidense John McEnroe, tres veces campeón individual del Masters, y siete en dobles, que durante unos minutos presenció el entrenamiento de Raonic, y que luego compartió banquillo con el español Carlos Moyá y el italiano Ricardo Piatti, para demostrar que aún forma parte del equipo de Milos.



De haber ganado Thiem, el austríaco podría haberse convertido en el semifinalista más joven del torneo desde el argentino Juan Martín del Potro (21) en 2009 (cayó con el ruso Nikolai Davydenko).



Antes, el serbio Novak Dkojovic completó su participación en la liguilla del grupo Ivan Lendl con 3-0 al derrotar al belga David Goffin, por 6-1 y 6-2 en 69 minutos, cerrando esta primera fase cediendo únicamente un set.



Clasificado ya para las semifinales desde el martes, Djokovic solventó con facilidad su duelo contra Goffin, sustituto del francés Gael Monfils, que se retiró del torneo debido a una lesión de cadera.



"Todo va en la dirección correcta. Voy jugando mejor y mejor a medida que el torneo avanza. Ahora tengo un día de descanso. Me quedan los dos últimos partidos del año y una cosa es segura, que voy a darlo todo en la pista y veremos qué sucede", advirtió Djokovic, que de ganar el título recuperaría el número uno y acabaría en ese lugar a final de año.



"Eso es algo que todo jugador desea tener. Que todo esté en tus manos y no dependas de otros jugadores. En este caso particular, estoy contento de que sea así", añadió.



Djokovic ha ganado ya 21 de sus 22 últimos partidos en el O2 londinense. Esa derrota llegó el pasado año en su segundo partido de la liguilla contra el suizo Roger Federer. Con el triunfo ante Goffin, el quinto en cinco encuentros, el jugador serbio acaba imbatido en su grupo por cuarta vez en los últimos cinco años y se adelanta en la clasificación, con 11.380 puntos, en ese mano a mano particular que sostiene contra Murray (11.310).



Este viernes se decidirán las dos plazas del grupo John McEnroe. Andy Murray es el que mejor lo tiene para alzarse con la primera plaza, algo que logrará ganando tan solo un set de su partido contra el suizo Stan Wawrinka.



Si lo consigue, Murray se enfrentaría en semifinales contra Raonic, con quien tiene un balance de ocho victorias y tres derrotas. El último duelo, en París-Bercy, no pudo darse, porque el canadiense se retiró por lesión, pero Andy le ha vencido en las seis ocasiones anteriores. La última vez que Milos logró imponerse fue en Indian Wells hace dos años.



Este año, Murray le ha derrotado ya dos veces en Londres, en la final de Queen's y en la de Wimbledon.



En dobles, el británico Jamie Murray y el brasileño Bruno Soares, vencieron al croata Ivan Dodig y al brasileño Marcelo Melo, por 6-3, 3-6 y 10-6, victoria que les sirve para situarse en el puesto de número uno por parejas, lugar que pueden asegurar al final de año de ganar su partido de semifinales, o si los franceses Nicolas Mahut y Pierre Hubert Hugues caen este jueves. EFE