Nadal: "Mi primer torneo de vuelta será en Abu Dabi"

María Isabel Moya | @MarisabelMoya

Entre el 29 al 31 de diciembre se disputará el torneo de exhibición de Abu Dabi, en el que Rafael Nadal afirmó por medio de sus redes sociales que arrancará su siguiente jornada profesional.

"Con emoción anuncio que mi primer torneo de vuelta será en Abu Dhabi, en el Mubadala Wolrd Tennis Championship en diciembre", escribió el tenista español en su cuenta oficial de Twitter.

Nadal, que se ha acreditado con el título de este torneo en tres ocasiones, espera regresar más fuerte que nunca para adjudicarse su cuarto galardón, que tendrá que disputar con figuras como el actual número uno del mundo, Andy Murray, el checo Tomas Berdych, el francés Jo-Wilfried Tsonga y el belga David Goffin.

Excited to announce my first tournament back will be in Abu Dhabi at the #MubadalaWorldTennisChampionship in December. @MubadalaTennis