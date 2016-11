Kvitova se queda con el título del Torneo de Zhuhai

Tenis

Domingo 6| 8:13 am





La tenista checa Petra Kvitova se coronó este domingo campeona del Torneo de Zhuhai, el último del año en el circuito femenino, tras imponerse a la ucraniana Elina Svitolina por 6-4 y 6-2, con lo que consigue su segundo título de la temporada tras el conseguido a finales de septiembre en Wuhan, también en China.



Kvitova, que no ha cedido ningún set en los cinco partidos que ha disputado en Zhuhai, protagonizó una espectacular recuperación en la primera manga de la final, en la que llegó a ir perdiendo por 4-1.



Ella y Svitolina, vestidas hoy exactamente igual de pies a cabeza, parecían dos hermanas que disputaban un duelo familiar y donde en un principio la frescura de la menor -la ucraniana- parecía mandar, aunque fue finalmente la experiencia de la mayor -la checa- la que se impuso en Zhuhai, el "Masters B" de final de temporada.



Desde los primeros compases de la final, Kvitova se mostró como la más segura sobre la pista, con mayor potencia en el saque y la derecha que Svitolina, pero muchos de sus lanzamientos se fueron por las bandas, poniéndola en desventaja en el marcador casi sin darse cuenta.



Sin embargo, la checa reaccionó con uno de sus característicos gritos de rabia tras un gran punto, enderezó su punto de mira, y desde entonces apabulló a Svitolina, a la que endosó dos juegos en blanco y le rompió otros tantos saques, culminando así la remontada en el primer set y dejando a la ucraniana media hora paralizada.



El segundo set, con la ucraniana aún tocada tras ver que el partido se le escapaba, se desarrolló con un guión parecido, y aunque Kvitova también perdió uno de sus servicios en momentos de desconcentración, la victoria llegó inexorablemente para la checa, que recibió el trofeo de manos de la extenista alemana Steffi Graf.



Con la victoria en el torneo de Zhuhai, que se disputa por grupos como el Masters y reunió a las mejores tenistas del año que no pudieron estar en Singapur, Kvitova confirma una gran recuperación en esta recta final de año, con dos trofeos en cinco semanas después de haber sufrido 13 meses de sequía de títulos.



Kvitova, que llegó a ser número dos mundial en 2011 y ha ganado en su carrera dos torneos de Wimbledon y un Masters, se quedó este año por primera vez desde 2010 fuera del torneo de maestras pero ha mostrado con su juego agresivo que puede regresar al top ten en 2017.



El cambio de entrenador, después de nueve años a las órdenes de Frantisek Cermak, parece haber cambiado el chip de Petra, quien tras el US Open tiene como técnico a David Kotyza.



La checa, con 19 títulos en su carrera, ganadora del bronce en los Juegos Olímpicos de Río y actualmente número 13 del mundo (sólo un puesto por encima de su rival de hoy) participa la próxima semana la final de la Copa Federación, entre Francia y la República Checa, los días 12 y 13 de noviembre en Estrasburgo./EFE