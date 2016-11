Federer: "Espero que Nadal y yo volvamos más fuertes que nunca"

Tenis

Jueves 3| 1:42 pm





El tenista suizo Roger Federer dijo hoy que espera que tanto él como el español Rafael Nadal regresen al circuito en 2017 "más fuertes que nunca" y completamente recuperados de las lesiones que los alejaron de las pistas.



"Los próximos seis meses van a ser muy interesantes. Espero que Rafa Nadal y yo volvamos más fuertes que nunca. No sé en qué puesto del ránking arrancaremos, así que va a ser divertido ver el resultado de los sorteos", señaló Federer al diario La Nación.



El máximo ganador de Grand Slams de la historia (con 17) explicó que "todavía" le "quedan 70 días para estar listo" y que en las últimas semanas notó "una notable mejoría" de la lesión en la rodilla izquierda que sufrió a principios de este año.



"Las próximas semanas serán cruciales, porque se supone que en poco tiempo debería estar cien por cien recuperado. Realmente estoy muy tranquilo", explicó.



Federer contó que "a lo largo de las próximas cuatro semanas el tenis irá reemplazando al entrenamiento físico".



Respecto a sus objetivos, dijo que su "sueño" es "seguir ganando torneos del Grand Slam y volver a la cima del ránking".



"Cuando la gente me pregunta si voy a seguir jugando en 2018 yo les digo que espero que sí, pero que primero tengo que jugar cinco torneos seguidos y sin problemas físicos. Veremos en qué estado está mi cuerpo, cómo responde. Porque lo importante es estar en buena forma para más de un torneo", explicó.



"Llegará el tiempo en que no estén Nadal ni Federer. Claro que va a ser raro, porque hace 20 años que la gente me ve parado en la cancha. Pero el tenis va a sobrevivir lo más bien sin mí", aseguró.



El suizo, de 35 años, también se refirió al argentino Juan Martín del Potro, que retornó al circuito a principios de este año tras someterse a tres operaciones en la muñeca izquierda, y dijo que su regreso fue "muy impresionante".



"Le fue muy bien. Cuando jugué contra él a principios de este año noté que algo había cambiado en su juego, que había cambiado su revés. Es interesante ver cómo adaptó su juego después de la cirugía. Es el típico jugador que vale mucho más que su puesto en el ránking", aseveró sobre el actual número 38 de la clasificación. EFE