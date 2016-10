Muguruza: "Voy a aprender de todas las cosas que me han pasado este año"

Tenis

Este ha sido un año en el que ha habido de todo"

La tenista española Garbiñe Muguruza, que hoy cerró su participación en el Masters con una victoria sobre la rusa Svetlana Kuznetsova, aseguró que "va a aprender" de todo lo que le ha ocurrido en una temporada, en la que combinó la victoria en Roland Garros con otros resultados menos brillantes en el tramo final del curso.

"Este ha sido un año en el que ha habido de todo. He ganado un 'Grand Slam', cosa que es increíble, pero voy a aprender mucho de todas las emociones, de todas las cosas que me han pasado, porque ha habido muchísimas cosas", señaló Muguruza, en declaraciones difundidas por su equipo de comunicación.

Una temporada de contrastes a la que Muguruza puso fin este viernes con el triunfo sobre la rusa Svetlana Kuznetsova, por 3-6, 6-0 y 6-1, en la tercera jornada del Masters que se disputa en Singapur y a la que la española llegaba ya sin opciones de acceder a a las semifinales.

"Este torneo ha sido difícil para mí, porque perdí los dos primeros partidos y hoy no tenía opción de clasificarme, pero eso no me ha impedido estar ilusionada y salir a la pista a luchar por la victoria", afirmó Muguruza.

Muguruza, sexta jugadora del mundo, viajará el próximo mes de diciembre a Los Ángeles (Estados Unidos) para comenzar "fuerte" la siguiente campaña.

"Ahora recuperarme, sobre todo, cuidar bien mi cuerpo para que el mes de diciembre, que viajaré a Estados Unidos, a Los Ángeles, para entrenar esté lo mejor posible y así empezar el año fuerte", concluyó Muguruza./ EFE