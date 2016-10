Muguruza: "Pliskova es siempre una rival muy dura"

Tenis

En la rueda de prensa posterior a su derrota, explicó que ambas disputaron un buen partido en el que, aunque ella empezó perdiendo el set inicial, logró remontar y hasta tuvo su oportunidad con un match point en la tercera manga que reconoció que no jugó de la mejor manera.



"Estoy un poco triste porque tuve mi oportunidad y perdí, aunque di lo mejor de mí", confesó Muguruza, que no obstante prefiere mirarlo "positivamente" porque logró mejorar a lo largo del choque y llegó a tener un punto de partido a su favor que espera que pueda aprovechar "la próxima vez" que se le presente una situación similar.



Sobre el primer set, que cedió por 6-2, dijo que la tenista checa siempre empieza los partidos muy fresca, con buenos servicios y tiros "y no podía realmente devolver la bola, hasta que me dije voy a jugar la pelota y luchar más, y lo conseguí".



Pliskova, una de las tres debutantes este año, salvó un punto de partido cuando la campeona de Roland Garros dominaba por 5-2 en el tercer set y acabó ganando en dos horas y 20 minutos a la española por 6-2, 6-7 (4) y 7-5 en el grupo Blanco. EFE