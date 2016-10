Muguruza se despide rápidamente del Masters de Singapur

Tenis

Lunes 24| 2:21 pm





La checa Karolina Pliskova sumó su primer triunfo en el Masters de Singapur al derrotar a la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza por 6-2, 6-7 (4) y 7-5 en el grupo Blanco.



Pliskova, una de las tres debutantes este año, salvó un punto de partido cuando la campeona de Roland Garros dominaba por 5-2 en el tercer set. La checa reaccionó y ganó el encuentro en dos horas y 20 minutos.

Karolina, una de las tres debutantes este año en el Masters, se ha convertido en una de las "bestias negras" de Muguruza. Lleva ya la checa cuatro victorias consecutivas, y Garbiñe no logra ganarla desde Roland Garros hace tres años.



No obstante, la española tuvo el partido en su mano. Estaba perdida a mitad del segundo set cuando cedía por 6-2 y 3-1, cuando los consejos de su entrenador, el francés Sam Sumyk, hicieron un efecto demoledor. "Tienes que hacerle trabajar más, hacer más intercambios, no resolver al primer tiro", le dijo.



Y todo cambió a partir de ese momento, porque Garbiñe, ante una de las mejores sacadoras del circuito, ganadora este año de los torneos de Nottingham y Cincinnati, y quinta del mundo, que acabó con 14 servicios directos, bordó su mejor tenis.



Muguruza, semifinalista en el Masters el pasado año, ante Radwanska, recondujo la situación y tras ganar el segundo set con soltura y agresividad, se colocó con una ventaja de 4-0 y luego de 5-2 en el tercero, llegando a sacar dos veces para ganar el duelo.



Falló su oportunidad en el octavo juego, y en ese momento se produjo un bajón espectacular. "Tomate tu tiempo, no hay prisa, luego busca tu mejor golpe", le recomendó Sumyk, aunque sus nuevos consejos no resolvieron esta vez, porque Pliskova ganó cinco juegos consecutivos aprovechando que Garbiñe estaba agobiada y desesperada en la pista./EFE