Corte de cabello sentencia una victoria en el Masters (+Video)

Tenis

Lunes 24| 11:37 am





María Isabel Moya | @MarisabelMoya

La veterana Svetlana Kuznetsova volvió al Masters tras nueve años de ausencia y no desaprovechó el tiempo para hacerse notar. Este lunes, no solo venció a la actual campeona de este torneo, la polaca Agnieszka Radwanska, si no que para conseguir su hazaña cortó su cabello frente a todos los asistentes en uno de los descansos.

Para el primer parcial la rusa caía por 4-1, pero los consejos de su entrenador y su peculiar corte de cabello la hicieron tomar fuerza para remontar el partido y coronarse con la victoria con un resultado final de por 7-5, 1-6 y 7-5.

En medio de la impotencia, al principio de juego, Kuznetsova, de 31 años de edad, se golpeó con su raqueta en la pierna, fruto de la desesperación, su molestia era evidente y, como el cabello le molestaba a la hora de desplazarse, no dudo en cortarlo con una tijera. Todo valió la pena para seguir en competencia en el torneo que reúne a las ocho mejores tenista del mundo durante la temporada.