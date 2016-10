Muguruza: "Ha sido un año increíble para mí, nada lo arruinará"

Tenis

Sábado 22| 2:22 pm





La española Garbiñe Muguruza señaló este sábado desde Singapur donde participa en el Masters femenino, que este año había sido increíble y que "no hay nada que lo pueda arruinar".



Garbiñe participará por segundo año consecutivo y en esta ocasión forma parte del grupo Blanco junto a Radwanska, Pliskova y Kuznetsova. Debuta ante Pliskova, el lunes en el segundo partido de la jornada.



Tras un entrenamiento con la británica Johanna Konta en la pista central del torneo, y durante 90 minutos, Garbiñe señaló: "estoy muy contenta de estar aquí por que es las WTA Finals donde están las ocho mejores del mundo, formar parte de esto es increíble. Así que sólo espero empezar pronto, jugar bien y ganar los máximos partidos".



Sobre la temporada que está a punto de acabar, Garbiñe fue más precisa aún. "Ha sido un año increíble para mi; gané un Grand Slam y no hay nada que lo pueda arruinar, así que ahora solo me queda rematar aquí en las WTA Finals lo mejor que pueda", dijo.



"Creo que cualquiera de los dos grupos es difícil, la verdad. No me importa mucho quien esté porque aquí están las ocho mejores pero voy a preparar lo que pueda", comentó la española, que sigue tratándose el tobillo. EFE.