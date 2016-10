Muguruza y Sharápova tendrán su "Batalla de las superficies" en Madrid

Tenis

"Va a ser en Madrid en diciembre, probablemente el 2. Lo de Nadal-Federer fue un momento único, hubo posibilidades después de avanzar con otro proyecto similar pero para mí no tenía que forzarse", dijo Del Campo, publicista argentino y uno de los impulsores del proyecto.



Muguruza, sexta del mundo y campeona del pasado Roland Garros, se medirá con Sharápova, ex número uno de la clasificación y ganadora de cinco Grand Slams, en un estadio que todavía no fue definido, en lo que será la segunda edición del partido amistoso la "Batalla de las superficies", que enfrentó a Nadal y Federer en 2007.



Muguruza nació en Venezuela y tiene doble nacionalidad, ya que su padre es español.



La tenista, de 23 años, optó en sus inicios por representar al país europeo, donde se formó profesionalmente.



"Este año es muy importante para el tenis español porque volvió a haber una campeona de un Grand Slam, eso hace la idea muy atractiva. Tener a Muguruza como campeona de un Grand Slam ameritaba hacer nuevamente este partido", explicó.



En aquella oportunidad el mallorquín se impuso como local por 7-5, 4-6 y 7-6 (10).



"El tenis es uno de los pocos deportes en el mundo en que varía tanto según la superficie en que se juegue. Eso es lo más atractivo de este evento, que se pueda jugar en ambas superficies el mismo partido", sostuvo Del Campo. EFE