Muguruza: "Serena Williams no estará, pero el torneo será igual de duro"

La española Garbiñe Muguruza, que se encuentra desde el pasado miércoles en Singapur para preparar la Copa de Maestras, no dudó en afirmar que "Serena Williams no estará, pero el torneo será igual de duro".

"Aquí juegan las ocho mejores de toda la temporada, así es que aunque falte Serena, el torneo será igual de duro", dijo la tenista.

Muguruza, que acude a las finales de Singapur por tercer año consecutivo (2014 en dobles, 2015 en individuales y dobles, 2016 en individuales) está pendiente de la evolución del tobillo tras la torcedura que sufrió en el torneo de Linz (Austria) buscando cerrar su participación en el último torneo del año.

"He tenido varias lesiones a lo largo de mi carrera y hasta tuve que operarme uno, así que en cuanto tengo una torcedura se me hinchan enseguida. Y es lo que pasó en Linz. La verdad es que me asusté, y mucho, pensé que iba a ser grave. Intenté seguir porque sabía que la plaza para Singapur estaba en juego pero no podía arriesgarme. Ahí mismo me enteré que me había clasificado", comentó la tenista en su blog. EFE

