Carla Suárez cae en Moscú y pierde el chance del Masters

Tenis

Miércoles 19| 11:51 am





La española Carla Suárez, al retirarse ante la australiana Daria Gavrilova, que se imponía por 6-4 y 3-0, en la segunda ronda del torneo de tenis de Moscú, ha dicho adiós a sus opciones de estar en el Masters femenino, que se disputará en Singapur, del 23 al 30 del presente octubre.



Carla Suárez se jugaba en Moscú la última de las ocho plazas del Masters junto a la rusa Svetlana Kuznetsova. De ellas, la que se alzase con el título se llevaría la plaza vacante dejada por la lesión en un hombro que sufre la estadounidense Serena Williams.



Y la canaria, aquejada por una dolencia en la muñeca que la ha obligado a la retirada ante Gavrilova, ya sabe que no estará junto a Garbiñe Muguruza en Singapur. Esa plaza, ahora, junto a Kuznetsova, se la disputará también la británica Johanna Konta.



Carla Suárez, tercera favorita del torneo moscovita, había iniciado bien el partido. Se puso con un 4-2 favorable, tras romper el saque de su rival.



Pero, a partir de ahí, no se anotó juego alguno. Gavrilova, ante los problemas de su rival, sumó siete consecutivos, alzándose con el primer set y poniéndose con un 3-0, hasta que llegó el momento de la retirada. Y, con ello, no estará en Singapur. EFE