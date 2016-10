Nadal inaugura academia en compañía de Federer

Tenis

Miércoles 19| 8:06 am





Rafael Nadal ha inaugurado hoy en Manacor, su ciudad natal, la Academia que lleva su nombre, edificada sobre una superficie de 24.000 metros cuadrados y que combinará la enseñanza del tenis y la educación, en un emotivo acto en el estuvo acompañado por autoridades locales y el tenista suizo Roger Federer.



"Es un sueño hecho realidad", ha afirmado Nadal, que junto a Federer y el presidente-ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, presentó la Rafa Nadal Academy by Movistar ante numerosos invitados, entre ellos, la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, los presidentes de la Federación Internacional de Tenis y de la ATP, David Hagerty y Chris Kermode, respectivamente, y el 'chairman' de Wimbledon, Phillip Brook.



El centro deportivo situado en la ciudad natal de Nadal consta de una residencia, 26 pistas de tenis tierra batida dura, un centro de 'fitness', dos piscinas (una cubierta y una descubierta), un campo de fútbol 7, una pista polideportiva y 10 pistas de pádel.



En el centro, que dará trabajo a unas 140 personas, se ubica también la Fundación Rafael Nadal y un museo del deporte nacional e internacional que se nutre de las donaciones que realicen los deportistas.



Nadal expresó su satisfacción por un "proyecto por el que mi equipo y yo hemos trabajado durante años", indicó.



"Lo agradezco de corazón, es un día muy especial para mí", dijo el tenista español, dirigiéndose a los asistentes entre los que se encontraban su familia y los primeros alumnos de su academia.



Federer, su gran rival en la pistas y el tenista con el mayor número de trofeos Grand Slams de la historia, con 17, intervino para darle la enhorabuena por la iniciativa de volcar su experiencia tenística en un centro deportivo.



"Es una gran idea, yo no tengo una academia como esta", dijo, sonriendo, Federer quien destacó que se encontraba "feliz" de estar en Mallorca. "Una isla en la que he pasado algunas vacaciones con mi familia", señaló.



Nadal, Federer y Álvarez-Pallete respondieron a varias preguntas de los alumnos de la Academia en un acto presentado por el periodista Michael Robinson, y descubrieron una placa conmemorativa de la inauguración del centro deportivo.



El tenista español, doble campeón olímpico y abanderado de España en los pasados Juegos de Río de Janeiro, obsequió a Federer con un cuadro que reúne las fotos más significativas de ambos durante sus respectivas carreras profesionales, y después, recorrieron las instalaciones acompañados por el resto de invitados. EFE