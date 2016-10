Garbiñe Muguruza ya tiene la mira puesta en Singapur

Tenis

Sábado 15| 5:58 pm





La española Garbiñe Muguruza partirá el martes hacia Singapur para preparar su participación en el Masters femenino del presente año, después de comprobar que la torcedura del tobillo izquierdo que sufrió el viernes en el torneo de Linz carece de relevancia.

Muguruza tuvo que abandonar el torneo austríaco tras dañarse el tobillo izquierdo en el último set del encuentro de cuartos de final que disputaba contra la suiza Viktorija Golubic.

La jugadora española, sexta del mundo, afrontará del 23 al 30 de octubre su segunda participación consecutiva en el cuadro individual del Masters femenino, en el que compiten las ocho mejores del circuito.

Junto a Garbiñe donde ya están clasificadas la alemana Angelique Kerber, la estadounidense Serena Williams, la polaca Agnieszka Radwanska, la rumana Simona Halep y la checa Karolina Pliskova. Las dos últimas plazas se las disputan la estadounidense Madison Keys, la inglesa Johanna Konta, la eslovaca Dominika Cibulkova y la española Carla Suarez.

Garbiñe Muguruza fue sometida este sábado a una resonancia magnética en el tobillo izquierdo. La española sufre una inflamación en la zona que no le impedirá formar parte del cartel de Singapur.

"Fue un gran susto. Siempre estoy un poco alerta con mis tobillos porque he tenido lesiones en el pasado. Cada vez que me los doblo se me hinchan mucho. Intenté seguir pero no pude", dijo Garbiñe tras salir del médico.

"Ahora estoy más tranquila con las pruebas realizadas. Me han dicho que con tratamiento y reposo podré volver a entrenar en unos días. Así que el martes pondremos rumbo a Singapur para preparar el torneo", señaló la española.

Garbiñe Muguruza se mostró feliz por su nueva presencia en la competición que premia a las mejores jugadoras del circuito.

"Estoy muy contenta por esta clasificación. Es el segundo año consecutivo que lo logro. El nivel en el circuito femenino es cada vez más alto y poder acabar otro año más entre las mejores del circuito es algo que valoro mucho. Ahora espero poder recuperar bien el tobillo y tener mis opciones de hacerlo bien allí", destacó.

Esta será la tercera ocasión en la que Garbiñe compita en Singapur. En 2014 lo hizo en la competición de dobles junto a Carla Suárez. El año pasado alcanzó las semifinales en individual y la final de dobles, de nuevo con Carla. /EFE