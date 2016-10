Wawrinka: "No me moví bien y dudé demasiado"

Tenis

Jueves 13





El suizo Stan Wawrinka, principal baja en la jornada de hoy en el Masters 1000 de Shanghái tras caer ante el francés Gilles Simon, explicó su derrota por sus fallos en los momentos clave del partido, que se resolvió con un doble 6-4 en su contra.

"No fue un gran partido, fue duro, no me moví lo suficientemente bien y estuve dubitativo en el juego en general", señaló a los periodistas tras el encuentro.

"Uno está siempre frustrado cuando pierde, especialmente cuando no se juega bien, pero hay que volver y seguir trabajando para Basilea", dijo el jugador, tercer clasificado en el ránking ATP, en referencia al próximo torneo que encara.

Wawrinka no quiso dar excusas, pero señaló que el campo sintético de Shanghái, "con bote bajo para las pelotas y algo resbaladizo", también pudo jugar en su contra.

El campeón del último US Open, que la semana pasada se retiró del torneo de Tokio debido a una lesión en la espalda, se vio superado hoy por un Simon que, curiosamente, ya le había ganado en las pistas shanghainesas en 2014, cuando el galo dio la sorpresa y llegó a ser finalista./ EFE