La ATP multa a Kyrgios con 16.500 dólares por dejarse ganar en Shanghái

El tenista australiano Nick Kyrgios, conocido por su difícil carácter en la cancha, ha sido multado con 16.500 dólares por dejarse ganar un día antes en el partido de octavos de segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái, según informó la ATP en un comunicado.

Kyrgios, 14º en el ránking ATP, ha recibido una sanción de 10.000 dólares por "falta de esfuerzo", otra de 5.000 dólares por "abuso verbal contra un espectador", y 1.500 dólares adicionales por "conducta antideportiva", destacó un breve comunicado de la asociación de tenistas profesionales.

El australiano, quien ya ha protagonizado otras polémicas en las pistas en anteriores torneos, decidió jugar a medio gas en su duelo contra el alemán Mischa Zverev, lo que le valió abucheos y críticas en prensa y redes sociales.

"Si no te gusta, no te pedí que vinieras a verme, simplemente márchate, y si eres tan bueno dando consejos y jugando al tenis, ¿por qué no eres tan bueno como yo, por qué no estás en el circuito?", dijo en rueda de prensa posterior al partido.

Figuras del tenis que también compiten en Shanghái, como Novak Djokovic o Andy Murray, han afeado públicamente la conducta del jugador, que una semana antes ganó en Tokio el primer gran torneo de su joven carrera.

"Obviamente tiene que aprender algunas lecciones, pero es relativamente joven, así que espero que ocurra", subrayó hoy Djokovic. EFE

