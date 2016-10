Djokovic: "Ya no pienso en trofeos ni en el número uno"

Tenis

El serbio Novak Djokovic, número uno mundial, insistió este martes en que este año 'razones personales' le han motivado a plantearse una nueva forma de ver el deporte, menos obsesionada por las victorias y más centrada en disfrutar sobre la cancha, aunque eso pueda significar perder su reinado.



"Ya no pienso en trofeos, ni en números uno del mundo, ya no pienso en logros", aseguró un 'Nole' más interesado en hablar sobre sus sentimientos que en su juego, en rueda de prensa posterior a su debut en el torneo de Shanghái, donde derrotó al italiano Fabio Fognini.



"Intento mirar las cosas desde una perspectiva diferente, más humana que desde el punto de vista de un jugador profesional", subrayó Djokovic, quien se mostró lacónico y tenso cuando le recordaron que el británico Andy Murray le pl serbio isa los talones en la carrera por el número uno.



El serbio insistió en que ahora intenta "tomarse las cosas con más tranquilidad, sin correr", "siguiendo mis entrañas, mi instinto, lo que me gusta hacer", dijo.



Djokovic restó importancia a que nuevas figuras estén acechando el podio de "clásicos" como él, Nadal o Federer en el ránking ATP, y subrayó que también obtiene inspiración para la vida en cosas fuera del tenis. "Soy padre, marido, disfruto mi vida al máximo", señaló un 'Nole' más filosófico que nunca.



"Todo está en nuestras mentes, la manera en la que percibimos y nos aproximamos a las cosas", subrayó el número uno mundial, que en Shanghái defiende el título. EFE