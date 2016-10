Murray jugará la final ante Dimitrov

Tenis

El británico Andy Murray, primer cabeza de serie, jugará la final del Abierto de China contra el búlgaro Grigor Dimitrov, y la polaca Agnieszka Radwanska buscará su segundo título en Pekín, cinco años después del primero, con otra británica, Johanna Konta, como rival.



Murray se metió en su novena final de la temporada -ha ganado en cuatro- a costa del español David Ferrer, quinto favorito y número 13 de la ATP, a quien venció en una hora y media por 6-2 y 6-3.



Era la vigésima ocasión en que ambos se cruzaban en el circuito, con un historial favorable a Murray (13-6 y ganador de los seis últimos partidos), pero el español salió a su segunda semifinal consecutiva en Pekín -la tercera en su carrera, puesto que fue finalista en 2010- dispuesto a revertir la estadística.



Finalmente, fue Murray, más seguro a medida que avanzaba el partido, quien acabó marcando el ritmo, aunque reconoció en rueda de prensa haber sufrido para lograrlo.



"Fueron puntos muy, muy duros", dijo el británico, quien se mostró satisfecho por haber desplegado "un tenis realmente bueno".



Ferrer, que accedió a semifinales al eliminar en cuartos al joven alemán Alexander Zverev en un partido que duró dos horas y veinte minutos, acusó ante el británico el cansancio acumulado, aunque admitió que su oponente jugó mejor.



"He empezado bien, no he empezado mal, pero ha sido mejor Andy (Murray). Me ha costado, el partido de ayer lo he pagado un poco físicamente, me faltaba frescura en las piernas", repasó Ferrer.



Murray tendrá mañana, domingo, un rival mucho más fresco en la final, porque el búlgaro Dimitrov, verdugo del español Rafa Nadal en cuartos, se clasificó sin salir a la pista al retirarse del torneo su rival en semifinales, el canadiense Milos Raonic, por lesión.

