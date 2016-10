Nadal: "Dimitrov ha sido mejor que yo"

Tenis

El español Rafa Nadal, segundo cabeza de serie y número cuatro del mundo, afirmó este viernes haber estado mal durante el partido en el que cayó eliminado en cuartos de final del Abierto de China contra el búlgaro Grigor Dimitrov.



"Él ha sido mejor que yo y yo hoy he estado mal, porque en los momentos que tenía que apretar y que poner una bola más y que no tenía que cometer errores, los he cometido", explicó el español en rueda de prensa.



"Cada vez que yo me he hecho fuerte, le he vuelto a hacer fuerte a él y no puedes pretender ganar el partido así", abundó Nadal.



"Cuando eso ocurre, tienes que mirar dentro de ti y tienes que irte al siguiente torneo y hacerlo mejor", insistió el español.



El tenista de Manacor consideró "justo y merecido ganador" a Dimitrov, número 20 de la clasificación de la ATP, que se impuso por 6-2 y 6-4.



"Lo que ha fallado es mi 'drive' y mi cabeza", analizó el español, que también dijo que le había faltado "consistencia para ganar".



"Si hubiera estado más consistente así como he estado al final del partido, pues probablemente estaríamos hablando de otro asunto", afirmó Nadal.



En sus dos eliminatorias previas, el número cuatro del mundo ganó al italiano Paolo Lorenzi y al francés Adrian Mannarino, y de Bulgarov, su verdugo en cuartos, Nadal dijo que fue "sin duda, el rival de más alto nivel",



Sobre su participación en el torneo pequinés, Nadal destacó que suma 90 puntos en la llamada "carrera hacia Londres" en la que trata de lograr su presencia en el Masters de final de temporada y que se va "triste" por su actuación en un torneo del que, añadió, tiene "buenos recuerdos".



Nadal, ganador del Abierto de China en 2005 y otras dos veces finalista, se complica sus opciones de estar en el Masters de Londres puesto que, además, coincide con la victoria de uno de sus competidores, el francés Gael Monfils, en el torneo de Tokio.



El Masters 1000 de Shanghái será la próxima parada del tenista de Manacor dentro de su gira asiática.

