Patricia Díaz: "Me estoy preparando para volver a la cima del ránking"

Tenis

Viernes 7| 2:10 pm





María Isabel Moya | @MarisabelMoya

Hace 25 años se instauró un deporte interesante en los balnearios de Rávena, Italia: el Tenis de Playa. En esa misma época nacía en Barquisimeto, Venezuela, Patricia Díaz, una perspicaz atleta que en la actualidad ostenta de ser la única criolla en alcanzar la cima del ránking mundial de esta disciplina.

Su enérgica personalidad la guio desde muy pequeña a ser deportista, desde los tres años su padre la inmiscuyó en el mundo ecuestre. Sin embargo, cuando apenas había alcanzado los ocho años, exigió con pasión su inmersión en el Tenis de Campo, deporte que practicó como profesional hasta los 17 años de edad, debido a las constantes lesiones en sus muñecas.

“Cuando decidí poner fin a mi carrera en el Tenis profesional ya me habían hecho tres operaciones. En la última lesión que tuve se me destrozaron seis ligamentos y un tendón, definitivamente el Tenis de Campo es un deporte muy fuerte para mis muñecas”, contó Díaz en su visita a Meridiano.

Pese a pasar por este dura desilusión siendo apenas una adolescente, Patricia decidió llevar una vida con más calma, sin presiones a nivel deportivo. Pero, a los 21 mientras vivía en Texas, Estados Unidos, tomó una pausa para pasar unas vacaciones en su país y al rencontrarse con los amigos que su antigua disciplina le había dejado, la invitaron a jugar, por mera diversión, un nuevo deporte que estaba calando en Venezuela: el Tenis de Playa.

“No entendía como se manejaba esta disciplina, pero la primera vez en que tuve la oportunidad de jugarla me encantó. Vine a pasar un mes a Barquisimeto y todo el mes jugué Tenis de Playa, de verdad me fascinó", explicó.

Pero, precisamente, Patricia había dejado el Tenis de Campo por molestias físicas que le impidieron seguir usando una raqueta. Sin embago, en la arena se dio cuenta de que podía jugar sin ningún tipo de dolencia. “El Tenis de Playa se practica con una raqueta que no tiene cuerdas y el impacto es más seco, tiene menos vibración y en cuatro años no he presentado ningún tipo de lesión. Siento que a veces las cosas están destinadas, al jugar cómodamente un mes entero sin dolor dije: ‘esto es lo mío’”.

En la actualidad Patricia Díaz ocupa el cuarto lugar en la Clasificación Mundial de Tenis Playa y, en enero de 2016, logró ser la número uno del ránking, algo inédito para una venezolana en esta disciplina.

“Me estoy preparando para volver a la cima del ránking en enero de 2017, pronto vienen los Panamericanos y los Bolivarianos en Chile y creo que podría volver a alcanzar el objetivo”, explicó.

Sin embargo, Díaz asegura que su meta de alcanzar el primer lugar de la clasificación en dicha disciplina, no es meramente por un reto personal o deportivo. Pertenecer a la élite de algún deporte la da la facilidad de llegar a mucha gente y de esta manera emprender una labor social que siempre ha sido su objetivo más importante en la vida.

“A mí siempre me ha gustado la labor social, siempre he estado involucrada a eso. Mi sueño es ser líder de mi propia fundación, por lo que ser la número uno del mundo me dio la facilidad de llegarle a mucha gente, a más de la que podía esperar. Esto me da la oportunidad de hacer lo que me gusta y es algo positivo para mí y para los demás”, sostuvo la tenista criolla.

Patricia, que apenas tiene cuatro años en el mundo del Tenis Playa, próximamente abrirá su propio centro deportivo en la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde actualmente reside, y espera que la expansión a Venezuela sea más temprano que tarde, pese a la difícil situación que atraviesa el país.

“En Marzo abriré mi centro deportivo en Miami con la intención de que no se quede solo allá, me encantaría tenerlo aquí en mi país, pero si empiezo acá quizás no tenga la posibilidad de expandirme. Actualmente he estado en Venezuela haciendo clínicas de este deporte, sin ningún tipo de beneficio económico y el 20 (octubre) tengo una conferencia en Valencia”, indicó Díaz con respecto a sus metas a corto y largo plazo. “Esto es lo que me gusta, ayudar en medio de mis posibilidades, igual estoy abierta a cualquier participación de un ente gubernamental o privado, porque sé que con el deporte podemos salir de muchas problemas que tenemos en nuestro país”, concluyó.