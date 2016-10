Kerber, tras perder en Pekín: "Sé por qué ha pasado, así que mejoraré"

Kerber no descarta su participación en Hong Kong/ Foto AP

Tenis

Jueves 6| 8:26 am





La tenista alemana Angelique Kerber, número uno mundial desde su victoria en el US Open, achacó este jueves su sorprendente derrota en el Abierto de China de Pekín a molestias físicas en una pierna, y también aseguró que sus recientes fracasos en Asia le ayudarán a mejorar en el futuro.

"Siempre es duro perder partidos, pero tengo experiencia en ello y sé por qué ha pasado, así que usaré esto para el próximo torneo, para ver en qué puedo mejorar", señaló la alemana después de perder ante la ucraniana Elina Svitolina en octavos de final del torneo pequinés.

"Haber sido la cabeza de serie número uno me da confianza y experiencia para el próximo torneo", añadió Kerber, quien subrayó que lleva varios días sintiendo molestias en una pierna, lo que le impidió jugar al cien por cien el encuentro de hoy.

"Esta mañana durante el entrenamiento sentí (las molestias) un poco más, creo que no es nada grave pero me impidió moverme en el juego y jugar como sé", señaló, aunque afirmó que sus problemas físicos no eran excusa para su derrota.

Kerber, quien también perdió prematuramente la semana pasada en el torneo de Wuhan (centro de China), subrayó que por ahora no se plantea cancelar su participación la semana próxima en Hong Kong por esos problemas físicos.

La alemana ha protagonizado una soberbia temporada en la que ha ganado sus dos primeros torneos de Grand Slam (Australia y EEUU), fue finalista en Wimbledon y aún le quedaron energías para conseguir la medalla de plata en los JJOO de Río de Janeiro, un desempeño que le ha llevado a situarse al frente de la clasificación WTA.

"Es un poco diferente ahora, aunque no en la pista", señaló la germana sobre su nueva posición en el ránking: "Soy la misma, hago lo mismo de antes, pero es una nueva situación, una nueva experiencia que he intentado manejar", resumió./ EFE