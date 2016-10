Murray y Nadal se estrenan con victoria en Pekín

Tenis

Martes 4| 5:11 pm





Los principales favoritos del Abierto de China de Pekín, el británico Andy Murray y el español Rafa Nadal, se estrenaron este martes con victoria en una jornada marcada por la lluvia, que obligó a cancelar la mitad de los partidos y provocó múltiples retrasos.



Ausente el serbio Novak Djokovic, número uno mundial y gran dominador del torneo pequinés -ha ganado en seis de sus últimas siete ediciones-, Murray y Nadal son los principales opositores a recoger su corona y no defraudaron en su primer partido.



También debutó con victoria el canadiense Milos Raonic, tercer cabeza de serie, a diferencia del cuarto favorito, el austríaco Dominic Thiem, que cayó en primera ronda contra la promesa alemana Alexander Zverev, reciente ganador del torneo de San Petersburgo con 19 años.



Entre los favoritos, Nadal fue el más contundente y apenas dio opción al italiano Paolo Lorenzi, número 39 de la clasificación mundial, en un partido que terminó con un doble 6-1 tras poco más de una hora de juego.



El español, que también está en cuartos en dobles formando pareja con su compatriota Pablo Carreño, declaró sentirse "muy satisfecho" después de completar un partido en el que se vio "muy sólido, jugando muy agresivo".



"He jugado muy bien. He hecho un partido muy completo, he cometido pocos errores y he hecho golpes ganadores", precisó.



En octavos, su adversario será el vencedor de la eliminatoria entre su compatriota Albert Ramos y el francés Adrián Mannarino, uno de los partidos cancelados por la lluvia.

EFE