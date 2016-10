Nadal: "Voy a luchar por la Copa Masters"

Tenis

Martes 4| 8:10 am







El español Rafa Nadal, segundo cabeza de serie y número cuatro en la clasificación de la ATP, dijo este martes, tras clasificarse para octavos en el Abierto de China de Pekín, que va a "luchar" por asegurarse una plaza para la Copa Masters de Londres.



"Me quedan cuatro torneos antes de finalizar la temporada normal y ojalá se pueda añadir el quinto clasificándome para la Copa Masters. Voy a luchar por ello", afirmó Nadal en rueda de prensa.



El español debutó este martes en el cuadro individual del Abierto de China con una victoria rápida contra el italiano Paolo Lorenzi, número 39 de la clasificación mundial, por un doble 6-1 en poco más de una hora de juego.



Nadal, que también está en cuartos en dobles formando pareja con su compatriota Pablo Carreño, declaró sentirse "muy satisfecho" tras completar "partido muy sólido, jugando muy agresivo".



"He jugado muy bien. He hecho un partido muy completo, he cometido pocos errores y he hecho golpes ganadores", señaló.



"La temporada no está acabada y menos cuando uno se lesiona dos meses y medio en mitad de temporada. Son situaciones complicadas porque al final pierdes el ritmo, porque los rivales siguen en competición y juegas con desventaja", explicó Nadal.



El español ocupa actualmente el octavo lugar en la "carrera a Londres" para el que sólo los tres primeros de ese ránking, el serbio Novak Djokovic, el británico Andy Murray y el suizo Stan Wawrinka, se han asegurado ya la plaza.



Sin embargo, el checo Tomas Berdych, que ocupa la novena posición, ganó la semana pasada el torneo de Shenzhen (China) y le sigue de cerca compitiendo esta semana en Tokio.



"Queda un poco para acabar la temporada y hoy es una victoria importante para conseguir puntos para tratar de clasificarme para la final del tour mundial", comentó el español.



En octavos del Abierto de China, el vencedor de la eliminatoria entre su compatriota Albert Ramos y el francés Adrián Mannarino será su adversario. EFE