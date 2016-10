Muguruza se mantiene firme en el Abierto de China

Tenis

Lunes 3| 9:51 am





La española Garbiñe Muguruza prosiguió este lunes con paso firme la defensa del título en el Abierto de China en Pekín y ya está en tercera ronda, en la jornada que vio el debut con victoria de la número uno mundial, Angelique Kerber, y el inicio del cuadro masculino con triunfo para David Ferrer, quinto favorito.



Muguruza, segunda favorita en Pekín y recién relegada al cuarto puesto en la clasificación de la WTA por la polaca Agnieszka Radwanska, se deshizo de la kazaja Yulia Putintseva, que ocupa el puesto 36 del "ranking" mundial, en dos sets, 6-2 y 7-6 (5).



"Creo que voy a mejor. Estaba en un nivel bastante bueno en Tokio y Wuhan, sólo que las cosas no me salían", dijo Muguruza en rueda de prensa, en referencia a su temprana eliminación en esos torneos.



Muguruza, que jugó con una protección en el hombro, se quejó de la humedad de Pekín, pero no así de la intensa contaminación, que hoy obligó a las autoridades chinas a decretar la alerta en la capital y otras zonas del norte del país.



La española tuvo ante Putintseva un partido más cómodo que el de su estreno, el sábado, contra la rumana Irina-Camelia Begu y espera en la próxima fase a la checa Petra Kvitkova, undécima clasificada de la WTA, o la china Wang Yafan, que ocupa el puesto 143 del mundo.



También se impuso con facilidad la alemana Kerber, que derrotó en primera ronda a la checa Katerina Siniakova, número 51 de la WTA, por un doble 6-4, y se enfrentará a otra checa, Barbora Strycova (21), en su próximo partido.



La estadounidense Venus Williams, sexta cabeza de serie, dio la sorpresa del día al caer a la primera contra la china Peng Shuai, que ocupa el puesto 223 en el ránking de la WTA, por 7-5 y 6-1.



La española Lara Arruabarrena, reciente ganadora del torneo de Seúl, también quedó eliminada en primera ronda a manos de la suiza Timea Bacsinszky, decimoquinta en la clasificación de la WTA, que se impuso por 4-6, 6-4 y 6-1.



En el cuadro masculino, Ferrer fue el primero en clasificarse para los octavos de final, a costa del uruguayo Pablo Cuevas, número 19 de la clasificación mundial, al que venció por 6-4 y 7-6 (3).



El español, de 34 años y en el número 13 de la ATP, espera en su próximo partido al ganador del duelo entre el serbio Viktor Troicki (32) y el italiano Fabio Fognini (43).



En octavos está también el español Roberto Bautista, séptimo cabeza de serie, obtuvo este lunes el pase a los octavos de final con su victoria sobre el australiano John Millman, número 68 de la clasificación de la ATP, por 6-4, 3-6 y 6-3.



"Creo que ha sido un buen partido. Ha sido una lástima no poder cerrar el partido en dos sets, pero por momentos he jugado a un buen nivel", dijo a Efe Bautista.



El próximo rival de Bautista será el británico Kyle Edmund (54), el verdugo en primera ronda de otro español, Guillermo García López (73).



El francés Lucas Pouille es el otro clasificado para octavos, a la espera de que debuten en Pekín los principales favoritos, con el británico Andy Murray y el español Rafa Nadal -que este lunes se metió en cuartos en dobles junto a su compatriota Pablo Carreño- a la cabeza. EFE