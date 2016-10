Yohny Romero: "Esto me cayó por sorpresa"

Tenis

Ahora necesito tiempo para ordenarme en este nuevo rol"

Rowerth Goncalves || @Rowerth92

“Estoy preparado para asumir la responsabilidad”, comentó el nuevo capitán del equipo de Copa Davis de Venezuela, Yohny Romero. El caraqueño no dudó en mostrar su emoción por el nombramiento.

“Esto me cayó por sorpresa. Ahora necesito tiempo para ordenarme en este nuevo rol y no apresurarme al hacer las cosas”. El extenista aseguró que no le dejará nada a la suerte.

Yohny Romero espera analizar las necesidades del equipo para poder realizar un plan acorde al grupo que sume al tenis venezolano. Además el nuevo mandamás aseguró que su situación dentro del equipo femenino que participa en la Fed Cup está por definirse.

“Si me toca separarme de las chicas, me gustaría hacerlo en la cancha”, aseguró el tenista que se encuentra en República Dominicana con jugadoras de su academia y estará de vuelta al país el 8 de octubre.

A nivel del mar

La próxima serie de la Copa Davis será ante Bahamas en febrero de 2017 y el capitán criollo ya tiene claro dónde quiere jugar.

“La mayoría de los jugadores siempre juegan al nivel del mar. Es algo que debemos discutir, pero creo que esa será la tendencia. Jugar en esas condiciones será bueno”.

Las posibles sedes que se manejan para recibir a los caribeños serían el estado Anzoátegui o las canchas en el estado Nueva Esparta.