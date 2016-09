Djokovic: "No juego al tenis para ser el mejor del mundo"

Tenis

Viernes 30| 11:34 am







Deseo disfrutar cada momento sobre el terreno"

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, declaró este viernes que ganar torneos y mantenerse al frente de la ATP no son su prioridad ahora, sino recuperar la sensación de disfrute en la cancha.



Djokovic dijo que desde que en junio pasado ganó Roland Garros, el único Grand Slam que le faltaba, no ha logrado sentir la plena satisfacción emocional en el terreno.



"No juego al tenis para ser el mejor del mundo, estoy en la posición de redefinir las cosas, deseo disfrutar cada momento sobre el terreno", declaró Djokovic en Belgrado, según lo cita la agencia serbia Tanjug.



"La postura psíquica, el enfoque, cambia", precisó el tenista.



Aunque señaló que la primera posición del ránking ya no es su principal objetivo, explicó que no piensa reducir su dedicación al tenis y que seguirá jugando al mismo ritmo.



Djokovic se recupera de una lesión en el codo que le ha obligado cancelar su participación en el Abierto de China, que se disputará la próxima semana. EFE