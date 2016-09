Garbiñe Muguruza pide paciencia

Tenis

Martes 27| 11:24 pm





"Ha sido un partido duro, pero sé que mi tenis está ahí y es cuestión de tener paciencia y las cosas funcionarán. Siento que en la mayoría de los peloteos he tenido la iniciativa, pero no he sabido rematar. No me ha desbordado y he peleado, pero no he sabido rematar esos puntos", señaló la campeona de Roland Garros.



"Puede que hayan sido los nervios, pero sé que he de seguir mi patrón de juego, ser valiente y seguir luchando y trabajando. Y las cosas se darán. He de ser paciente", añadió al analizar el partido.



"Voy a Pekín a intentarlo de nuevo sin ponerme más presión que esa, la de seguir trabajando", finalizó. EFE