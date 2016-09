Del Potro: "Me llena de orgullo disputar mi tercera final de Copa Davis"

Tenis

Juan Martín del Potro, emblema y referente del equipo argentino de Copa Davis, afirmó hoy que siente orgullo de haber logrado la clasificación a su tercera final tras derrotar por 3-2 en semifinales a Gran Bretaña en Escocia.

"Jugar mi tercera final de Copa Davis me llena de emociones y lo mejor es jugarla con ellos, grandes personas. Disfruté muchísimo esta serie ante Gran Bretaña. Este fue un año de adaptación al circuito, la muñeca se está reponiendo bien y en este mes viví cosas increíbles", enfatizó Del Potro en una conferencia de prensa que ofreció con el resto del equipo argentino a su llegada a Buenos Aires.

"Ahora esperamos y deseamos cerrar el año de la mejor manera. En nuestro grupo cerrado, en nuestro grupo unido, siempre charlamos las cosas, las decisiones las toma el capitán", sostuvo el actual número 64 del mundo sobre su ausencia en el punto decisivo frente al inglés Daniel Evans.

Del Potro vive un segundo semestre de ensueño tras obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, acceder a los cuartos de final del Abierto de los Estados Unidos y lograr la clasificación a la final de la Copa Davis tras vencer a Andy Murray, número dos de la clasificación, en el primer punto de la serie.

"Tenemos un circuito por delante pero faltan casi dos meses y vamos a darle la importancia que se merece. Mejora en todos los aspectos, es un buen período para mantenerme sano y mejorar en lo físico que es mi déficit. Después llegar lo mejor posible, hacer un papel digno y dejar todo", destacó sobre la final ante Croacia.

Argentina disputará su quinta final de la Copa Davis, que todavía no ha ganado, una cuota pendiente que intentará saldar en la serie decisiva que jugará como visitante del 25 al 27 de noviembre.

Leonardo Mayer, héroe de la clasificación con su triunfo en el quinto partido ante Daniel Evans, manifestó: "Es la primera vez que llego a la final, me gusta jugar la Davis. No creía que mi nivel me iba a permitir jugar este torneo este año".

Mayer, que lleva una temporada marcada por las lesiones, disputando torneos de nivel 'challenger' y en el puesto 114 de la clasificación mundial, confirmó que hasta la final seguirá sin participar en los torneos ATP. "Mi ránking no me da", explicó.

Del Potro y Mayer comparecieron ante la prensa en el aeropuerto de la localidad bonaerense de Ezeiza junto con el tenista Guido Pella y el segundo capitán Mariano Hood.

Federico Delbonis, cuarto integrante del equipo, y el capitán Daniel Orsanic se quedaron en Europa./ EFE